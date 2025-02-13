Президент Молдовы об инцидентах с дронами РФ: у нас нет возможности защититься

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инциденты с российскими дронами, которые залетели на молдовскую территорию во время массированной атаки на Украину.

Об этом Санду написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Она указала, что один дрон упал в поле, а другой взорвался. Сейчас местным жителям ничего не угрожает.

"Молдова ни на кого не нападала... у нас есть нейтралитет, закрепленный в Конституции. Республика Молдова способствовала и делала все для мира. Однако российские беспилотники и бомбы падают и взрываются в наших селах. И мы должны признать, что у нас нет возможностей защититься от них", – подчеркнула Санду.

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Она назвала серьезным тот факт, что такие инциденты случаются.

"И не менее серьезно, что некоторые политики предают свою страну, говоря, что мы даже не должны быть в состоянии защитить себя, что Молдова должна оставаться слабой и уязвимой перед лицом таких угроз", – подчеркнула президент.

Она добавила, что Молдова продолжит развивать партнерские отношения с европейскими странами и модернизировать свою армию, "чтобы однажды стать государством, которое полностью обеспечивает безопасность своих граждан".

"Настоящий нейтралитет означает способность защитить себя от бомб государства-агрессора, которые падают на нашу территорию", – резюмировала Санду.

Как известно, во время массированной атаки РФ на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.

В свою очередь в Румынии поднимали истребители из-за массированной атаки РФ на приграничные регионы Украины.