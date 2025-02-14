Разведка Эстонии: РФ платит за захват одного квадратного километра 100 своими солдатами

Разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 солдат ее оккупационной армии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал заместитель начальника разведывательного центра Янек Кессельман, которого цитирует ERR.

По оценкам эстонской разведки, текущие геополитические события пока не имели влияния на ход боевых действий в Украине.

"Бои продолжаются, причем как со стороны Российской Федерации, так и со стороны украинских вооруженных сил", – сказал он.

Самые заметные бои произошли в Курской области, где украинские войска начали наступление из города Суджа в юго-восточном направлении.

В то же время ситуация на Покровском направлении, которое является основным для наступления оккупационных войск РФ, особых изменений не претерпела.

В случае захвата Покровска следующей целью российских войск, вероятно, станут Славянское и Краматорское направления, но при нынешних темпах это не произойдет быстро, считает эстонская разведка.

"Оккупация всей территории Украины такими темпами будет возможна к 2075 году", – сказал Кессельман.

В эстонской разведке оценили, что по сравнению с концом прошлого года в январе 2025 года оккупационные силы РФ захватили за месяц примерно на 100 квадратных километров меньше, но при этом понесли потери примерно 100 солдат на квадратный километр (убитыми и ранеными).

Относительно высокое количество потерь – в среднем от 1000 до 1500 убитых и раненых в день – заставляет российские вооруженные силы отправлять раненых солдат в атаки, отмечает разведцентр.

"Эффективность таких "штурмовых подразделений" более чем сомнительна, однако они изматывают украинские войска (преимущественно за счет истощения боеприпасов) и позволяют России избежать лечения инвалидов войны и выплаты дальнейшей помощи", – отмечает разведка.

По словам Кессельмана, сейчас Украина держится очень хорошо на всех фронтах.

"Конечно, им очень трудно, потерь много, но потери Российской Федерации явно больше, чем потери Украины", – добавил представитель эстонской разведки.

Ранее сообщалось, что по оценкам разведки Эстонии, в настоящее время Российская Федерация не представляет прямой военной угрозы для Эстонии.

Также в докладе эстонской разведки отмечалось, что Китай помогает России обходить санкции и поставляет компоненты для дронов.