В Эстонии пока не видят прямой военной угрозы со стороны России

По оценкам разведки Эстонии, в настоящее время Российская Федерация не представляет прямой военной угрозы для Эстонии, но это может измениться, если Кремль будет чувствовать себя победителем по итогам завершения текущего этапа российско-украинской войны.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом говорится в годовом докладе Службы внешней разведки (VLA), который опубликовали 12 февраля.

По оценкам разведки, в настоящее время Россия не представляет военной угрозы для Эстонии, но в перспективе ситуация может быстро измениться.

"Угроза прямой военной атаки против Эстонии в 2025 году маловероятна, однако политика России в отношении нас остается враждебной и конфронтация со странами Запада продолжается. Несмотря на огромные потери, вооруженные силы РФ продолжают увеличиваться, они выносят уроки из войны, среди прочего, интенсивно развиваются беспилотные технологии", – отметил во вступительной части доклада гендиректор службы Каупо Росин.

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VLA отмечает, что Россия продолжает работать над восстановлением "массовой" армии, чтобы продолжать войну против Украины и готовиться к возможному конфликту с НАТО, а темпы создания такой армии будут зависеть от хода и результатов текущей фазы войны. Россия, скорее всего, продолжит формировать дополнительные дивизии и службы поддержки в Ленинградском и Московском военном округах, рядом с Эстонией.

"Если война в Украине закончится на благоприятных для России условиях или боевые действия "заморозят", численность российских войск под границами Эстонии почти точно будет больше, чем до 24 февраля 2022 года", – отмечается в документе.

По данным разведки, численность российской армии уже вернулась к показателям, как до полномасштабного вторжения в Украину (600-700 тысяч), а в Кремле озвучили намерение до 2026 года нарастить ее численность до 1,5 миллиона.

"Мобилизация дополнительных ресурсов в следующие два года вряд ли будет возможна из-за недостатка политической воли. Насколько будет возможным формирование и удержание новых сил в перспективе 3-5 лет – это отдельный вопрос. Мы не знаем этого, поскольку в значительной степени это будет зависеть от продолжительности российско-украинской войны, ее дальнейших событий, состояния российской экономики и решимости стран Запада в вопросе санкций", – отмечают в докладе.

"Если Россия продолжит успешно формировать новые подразделения, как запланировала в рамках военной реформы, Эстония и НАТО столкнутся с российским присутствием, что будет представлять долгосрочную военную угрозу в последующие годы", – заключает разведка.

По оценкам VLA, Россия продолжает считать наиболее раздражающими потенциальными угрозами для себя закрытие для судоходства Финского залива и блокирование доступа к своему эксклаву в Калининграде, как и в целом препятствия для прохождения ее судов через Балтийское море.

Что касается инструментов политического влияния, которое может применять Россия, в разведке считают, что он не претерпел особых изменений по сравнению с предыдущими годами – ожидаются дальнейшие попытки влиять на внутреннюю ситуацию в Эстонии через русскоязычное меньшинство и церковь Московского патриархата и усиливать раскол в обществе.

"В арсенал методов, которые Россия может применить против государств Балтии, входит постоянное использование миграции как оружия, а также операции запугивания и саботаж. В то же время, у России уже нет никаких эффективных способов давить на Эстонию через экономические отношения", – отмечают в докладе.

Также в докладе отмечают, что Китай помогает России обходить санкции и поставляет компоненты для дронов.