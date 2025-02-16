Ермак: встречи с россиянами не планируются, пока не наработаем план

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что встреч с россиянами не было и не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.

Об этом он написал в воскресенье в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Ермак отметил, что во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности произошло "немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны".

Вместе с тем он подчеркнул, что "информация обо всех встречах с россиянами – это фейк".

"Не было встреч и не планируются, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы", – отметил Ермак.

По словам главы Офиса президента, президент четко дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, не будет принято.

"Впереди у нас новые этапы переговоров. И мы будем стоять дальше на ключевых интересах Украины – справедливый мир", – подчеркнул глава ОПУ.

Напомним, по данным СМИ, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план был разработан вне контроля Киева.

Власти Саудовской Аравии пригласили представителей США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. По словам источника, переговоры созывает советник по вопросам национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан.

Один украинский чиновник сказал изданию Politico, что сообщение о саудовских переговорах стало неожиданностью для Киева, и пока не планируется отправлять украинскую делегацию.

Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров с США.