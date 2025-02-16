Reuters: Делегації США і Росії днями зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну

Сполучені Штати і Росія нібито готують зустріч у Саудівській Аравії найближчими днями для перемовин стосовно завершення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з членів Конгресу та анонімного співрозмовника, що дотичний до підготовки зустрічі.

За словами цих джерел, американські і російські посадовці мають зустрітися у Саудівській Аравії "найближчими днями" для початку перемовин щодо завершення російсько-української війни.

У Держдепі США поки не надали коментарів з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції сказав, що хоча найближчими днями має візит до Саудівської Аравії у рамках серії інших зустрічей на Близькому Сході, жодних зустрічей із представниками Росії чи США у рамках цих візитів не передбачено.

Перед цим стало відомо про першу телефонну розмову держсекретаря Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у продовження розмови Трампа з Путіним.