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Reuters: Делегації США і Росії днями зустрінуться у Саудівській Аравії, щоб говорити про Україну

Новини — Неділя, 16 лютого 2025, 09:01 — Марія Ємець

Сполучені Штати і Росія нібито готують зустріч у Саудівській Аравії найближчими днями для перемовин стосовно завершення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на одного з членів Конгресу та анонімного співрозмовника, що дотичний до підготовки зустрічі. 

За словами цих джерел, американські і російські посадовці мають зустрітися у Саудівській Аравії "найближчими днями" для початку перемовин щодо завершення російсько-української війни. 

У Держдепі США поки не надали коментарів з цього приводу.

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції сказав, що хоча найближчими днями має візит до Саудівської Аравії у рамках серії інших зустрічей на Близькому Сході, жодних зустрічей із представниками Росії чи США у рамках цих візитів не передбачено.

Перед цим стало відомо про першу телефонну розмову держсекретаря Марка Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у продовження розмови Трампа з Путіним. 

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