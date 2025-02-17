Как США пытались навязать Украине кабальную сделку о недрах и почему это не сработало

Пока Европа отходила от шока после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности и обсуждала его неприемлемые требования, американцы поставили ультиматум Владимиру Зеленскому.

Вопреки правилам цивилизованных международных отношений, Вашингтон требовал, чтобы Украина подписала соглашение о разделе украинских недр – без доработки, прямо сейчас, – хотя было известно, что предложенная редакция заранее неприемлема для Украины. Более того, во время работы над документом неприемлемых элементов становилось все больше, и одновременно с этим росло давление американской стороны.

О том, как Украина выдержала давление и что будет дальше, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Мюнхена) Ресурсы в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США. Далее – краткое его изложение.

Переговоры американской и украинской делегаций на полях Мюнхенской конференции по безопасности были назначены на утро пятницы, 14 февраля.

Когда американская охрана уже даже начала допуск украинских журналистов в помещение для переговоров, вдруг всем, кто был в помещении, сообщили, что встреча перенесена на неопределенное время.

В Мюнхене Украине поставили условие: хотите встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и вести с ним переговоры об очертаниях мира – подписывайте соглашение о разделе недр. Прямо сейчас.

Речь шла о том, что американская сторона требует от Зеленского немедленно подписать стратегический документ о разделе недр, проект которого в Киеве впервые увидели лишь за два дня до того, в среду. Однако в международных отношениях такая скорость согласования договоров нереальна, а поскольку речь идет об экономических, межправительственных договорах, то это невозможно даже в теории.

Впрочем Зеленский отказался подписывать в Мюнхене документ в том виде, на котором настаивал Белый дом. Он объяснил свою позицию тем, что договор не предусматривал никаких положений по безопасности, кроме самого факта присутствия в Украине американских инвесторов.

После этого жесткость со стороны американских переговорщиков, граничащая с хамством, исчезла и взамен появился конструктив. Переговоры с Вэнсом состоялись и без подписания и прошли без всякого негатива.

Исходя из того, как американцы давили на Украину, есть основания для вывода, что бизнес-крыло администрации Трампа решило воспользоваться уязвимостью Украины и заставить ее подписать кабальный, заранее невыгодный Киеву договор о разделе недр – именно это может объяснить спешку и ультимативные требования. А поняв, что желаемый сценарий "не взлетает" – они отступили.

Но официально Зеленский и Вэнс договорились о доработке проекта.

На фоне адской истории с проектом соглашения о недрах диалог с США о мирном процессе оказался вполне позитивным.

Джей Ди Вэнс, открывая встречу, сам огласил позицию, созвучную с мнением украинской стороны: "Мы хотим, чтобы война завершилась, но также мы хотим, чтобы это был длительный, долгосрочный мир – а не такой мир, после которого всего через несколько лет в Восточной Европе снова разгорится война".

Похоже, эта позиция США является принципиальной и сознательной. На самом деле постоянство мирных договоренностей нужно Белому дому не меньше, чем Украине.

Среди прочего, Джей Ди Вэнс не скрывает амбиций стать следующим президентом; а значит, он заинтересован в еще большей продолжительности мира, о котором он лично договаривается.

Впереди – непростой переговорный процесс, который начнется на этой неделе американо-российскими и американо-украинскими переговорами в Саудовской Аравии и в Украине.

Но одновременно происходит еще один процесс, который точно играет на руку Украине.

После речи Вэнса о ценностном разрыве США и Европы в Париже собирается срочный саммит, на котором будут решать, как действовать в новой реальности.

По сути, это будет саммит "коалиции решительных государств", готовых на реальную поддержку Украины.

"Есть ощущение, что Европа проснулась. Теперь мы ждем от них единства и решительности", – считает один из украинских собеседников „ЕвроПравды".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Мюнхена) Ресурсы в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США.