США и РФ договорились создать переговорные группы по войне в Украине

Делегации США и России договорились "устранить раздражители двусторонних отношений" и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс после сегодняшних переговоров в Эр-Рияде, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Обе стороны договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине, "работая над тем, чтобы как можно скорее завершить конфликт в Украине способом, который будет длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон", сказала она.

США и Россия также начнут рассматривать "будущее сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также исторические экономические и инвестиционные возможности, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине", добавила пресс-секретарь Госдепа.

"Президент Трамп хочет остановить убийства; Соединенные Штаты хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Президент Трамп является единственным лидером в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться на это", – отметила пресс-секретарь.

"Стороны сегодняшних встреч обязуются продолжать взаимодействие, чтобы убедиться, что процесс движется вперед своевременно и продуктивно", – добавила пресс-секретарь.

Но относительно сроков она подчеркнула, что "одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира", а значит, это только начало процесса.

Ранее стало известно, что переговоры делегаций Соединенных Штатов и России в столице Саудовской Аравии завершились.

Помощник Путина Юрий Ушаков в первых комментариях росСМИ заявил, что переговоры прошли "неплохо".

Напомним, переговоры начались утром 18 февраля. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

От России присутствовали глава МИД Сергей Лавров, внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.