Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Литва в среду, 19 февраля, объявила о поступлении в Украину нового пакета с военной помощью.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы, информирует "Европейская правда".

По данным литовского оборонного ведомства, в страну прибыла новая партия грузовиков, тепловизионных прицелов и другого оборудования.

Сумма предоставленного Украине пакета составляет 80 млн долларов и "соответствует самым насущным потребностям Украины", добавили в Минобороны Литвы.

В Литве рассказали, что в этом году основными направлениями поддержки Украины в этом году планируют сделать: насущные потребности (противовоздушная оборона, боеприпасы, беспилотники, противодействие дронам) с одновременным развитием оборонной промышленности Литвы, а также поддержку оборонной промышленности Украины путем финансирования вооружений, произведенных в Украине.

Напомним, 17 февраля правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи, сообщив о предоставлении новой техники, беспилотников и боеприпасов к различным системам.

Перед тем Великобритания объявила о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн фунтов стерлингов (около 186 млн долларов).