Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

Литва у середу, 19 лютого, оголосила про надходження в Україну нового пакета з військовою допомогою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви, інформує "Європейська правда".

За даними литовського оборонного відомства, до країни прибула нова партія вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого обладнання.

Сума наданого Україні пакета становить 80 млн доларів і "відповідає найнагальнішим потребам України", додали у Міноборони Литви.

У Литві розповіли, що цьогоріч основними напрямками підтримки України цього року планують зробити: нагальні потреби (протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, протидія дронам) з одночасним розвитком оборонної промисловості Литви, а також підтримку оборонної промисловості України шляхом фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

Нагадаємо, 17 лютого уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, повідомивши про надання нової техніки, безпілотників та боєприпасів до різних систем.

Перед тим Велика Британія оголосила про виділення пакета військової допомоги Україні на суму 150 млн фунтів стерлінгів (близько 186 млн доларів).