Трамп снова предлагает Канаде стать "51-м штатом" и назвал Трюдо "губернатором"

Американский президент Дональд Трамп повторил призыв к Канаде стать "51-м штатом" США и унизил канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Это следует из его поста в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Сообщение Трампа касалось грядущего хоккейного матча между США и Канадой, которая, по его словам, "с НАМНОГО НИЗКИМИ НАЛОГАМИ и НАМНОГО СИЛЬНЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ когда-то, возможно, уже скоро, станет нашим желанным и очень важным Пятьдесят первым штатом".

Президент США заявил, что не сможет присутствовать на матче лично, но будет смотреть его, "и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть".

Еще до вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США": мол, это позволит ей избежать американских тарифов.

По данным СМИ, канадский премьер Джастин Трюдо заявил на закрытом мероприятии, что угроза со стороны Трампа является "реальной", ссылаясь на его желание получить доступ к критически важным для Канады полезным ископаемым.