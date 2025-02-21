В Финляндии сообщили дополнительные детали повреждения кабеля возле Готланда

Финский оператор Cinia, которому принадлежит поврежденный кабель связи в Балтийском море, сообщил, что нанесенный ущерб не критичен – кабель остался в рабочем состоянии.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Бизнес-директор Cinia Ханну Муйкку подтвердил, что инцидент произошел с кабелем, принадлежащим их компании и пролегающим между Финляндией и Германией.

Yle

"Обнаружено повреждение, но оно сейчас не влияет на передачу данных... Кто-то мог сдвинуть кабель или задеть его", – отметил он, добавив, что конкретные масштабы повреждения и время, когда это произошло, пока неизвестны.

Он не уточнил, как стало известно о повреждении, учитывая то, что кабель остается исправным.

Helsingin Sanomat отмечает, что этот же кабель C-Lion1 фигурировал и в предыдущих инцидентах – в ноябре, когда подозрения пали на китайское судно Yi Peng 3, и на Рождество, когда подозреваемый танкер Eagle S задержали сразу же после событий. Ремонт после того повреждения закончили в начале января.

Напомним, утром 21 февраля стало известно о новом повреждении кабеля связи, проходящего через шведскую экономическую зону возле острова Готланд, в связи с этим начали расследование.

В середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

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