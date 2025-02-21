СМИ: чиновники Украины и США всю ночь вели переговоры по соглашению о недрах

Американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Об этом изданию Axios сообщили американский чиновник и источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Чиновники администрации Трампа и некоторые представители украинского правительства давят на президента Владимира Зеленского, чтобы он пошел на сделку.

Собеседники издания сказали, что решение теперь за Зеленским. Они оба выразили обеспокоенность, что американо-украинский кризис может углубиться, если он отклонит предложение. Американский чиновник назвал это решающим моментом для украинцев.

Зеленский отклонил первоначальное предложение США, представленное министром финансов Скоттом Бессентом в Киеве, которое дало бы США 50% всех доходов от добычи. У Зеленского возникло беспокойство по поводу некоторых положений соглашения, а также о том, что оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины.

В начале этой недели американская сторона вернулась с "улучшенным" предложением, а теперь внесла дополнительные изменения. Точные условия нынешнего американского предложения не известны.

Администрация Трампа направила Украине последнюю версию соглашения о недрах в четверг вечером, сообщил изданию американский чиновник, участвующий в переговорах, а также источник с непосредственным доступом к информации.

Американский чиновник сказал, что измененная версия соглашения направлена на "исправление ситуации" между США и Украиной. По словам чиновника, Трамп уполномочил члена правительства США – не Бессента – сделать новое предложение.

Спецпосланник США Кит Келлог, который продолжает находиться в Киеве, написал в пятницу в соцсети Х (Twitter), что у него был "долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины", описывая "широкие и позитивные дискуссии" с Зеленским. Он назвал Зеленского "упорным и мужественным лидером нации, находящейся в состоянии войны".

Слова, которые использовал Келлог, разительно отличаются от характеристики Трампа, который назвал Зеленского "диктатором без выборов".

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