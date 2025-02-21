Келлог рассказал о позитивных дискуссиях с Зеленским, которого назвал "мужественным лидером нации"

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были "широкими и положительными".

Об этом говорится в посте Келлога в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда".

Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

"Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации, и его талантливой командой национальной безопасности", – написал Келлог.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 – Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимости безопасности Украины и трансатлантической безопасности.