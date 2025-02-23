Украина и США проведут следующий раунд переговоров по "соглашению о недрах"

Украина и США запланировали следующий раунд переговоров по соглашению об использовании украинских природных ресурсов, который начнется 23 февраля.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время форума "Украина. Год 2025".

В переговорах также примет участие министр экономики Юлия Свириденко.

Министр отметила, что с США будут обсуждать не только вопрос украинских ресурсов, но и другие пункты, в частности безопасность.

Она добавила, что на оккупированных украинских территориях находится полезных ископаемых на сумму 350 миллиардов долларов.

Как отметил Ермак, Украина рассматривает американские и европейские инвестиции в добычу полезных ископаемых "как определенный элемент гарантий безопасности".

"Мы продолжаем с нашими партнерами этот диалог ... никто не отказывался (от него). У нас идет нормальный рабочий процесс, а он может длиться день, а может – месяцы", – сказал Ермак.

При этом он добавил, что соглашение, которое потенциально может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины, а также "должно быть интересным для наших партнеров".

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.

В то же время, по данным Sky News, президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение из-за "проблемных вопросов" в его нынешней версии.