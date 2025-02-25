G7 до сих пор не одобрила заявление, в котором США требовали убрать упоминание о России-агрессоре

Страны "Группы семи" до сих пор не смогли принять совместное заявление по случаю третьей годовщины полномасштабной войны между Украиной и Россией из-за острых разногласий с позицией Вашингтона.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, ее слова приводит агентство Reuters.

Жоли общалась с журналистами на виртуальном брифинге, отвечая на вопрос о состоянии подготовки совместного заявления G7.

"Мы работали, действительно, с европейцами и американцами. Мы все еще ведем некоторые разговоры", – сказала министр иностранных дел Канады, которая председательствует в G7 в 2025 году.

Вашингтон возражает против формулировки о "российской агрессии" в любом совместном заявлении G7 по войне.

"Это изменчивая ситуация, и мы будем продолжать взаимодействовать, но я работаю министром иностранных дел уже три с половиной года, и это никогда не было настолько интенсивным с точки зрения дипломатического взаимодействия, мягко говоря", – добавила Жоли.

Она также сказала, что Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивали в ООН – в частности, с резолюцией, которую они предложили.

Соединенные Штаты, с тех пор как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в прошлом месяце, заняли менее дружественную позицию в отношении Украины и настаивают на быстром соглашении, чтобы положить конец войне.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к третьей годовщине великой войны.

Агентство Bloomberg утверждало, что Соединенные Штаты даже пригрозили отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи".