Bloomberg: США погрожують зірвати заяву G7 до річниці великої війни в Україні

Сполучені Штати погрожують відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи" до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, США виступили проти формулювань у заяві, які засуджують Росію та є схожими на аналогічні заяви в попередні роки.

Також, як кажуть джерела агентства, Вашингтон не погодився із закликом до посилення енергетичних санкцій, щоб змусити Москву вести переговори про тривалий мир.

Хоча дискусії стосовно компромісних формулювань заяви G7 ще тривають, США пригрозили взагалі відмовитися від її підтримки, сказали Bloomberg джерела.

Представник Білого дому своєю чергою повідомив, що незабаром відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься спільна мета припинення війни, ідеться в матеріалі.

Також нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.