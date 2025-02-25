Путин предлагает продавать США редкоземельные минералы, в том числе из оккупированной Украины

В понедельник вечером глава Кремля Владимир Путин предложил продавать российские редкоземельные минералы США – в том числе с оккупированных Россией территорий Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Путин сказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Путин заявил, что РФ готова работать с ее партнерами, в том числе с американскими компаниями, в сфере редкоземельных металлов.

"У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", – сказал хозяин Кремля после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.

Он заявил, что Россия "является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов".

"Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", – сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 млн тонн, и сообщил, что компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты.

Кроме того, Путин заявил, что потенциальные соглашения о разведке редкоземельных металлов могут быть распространены на месторождения на оккупированных Россией территории на востоке Украины, передает агентство "РИА Новости".

Ранее в понедельник Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что состоятся "крупные сделки по экономическому развитию с Россией". В течение двух часов после заявления президента США Путин провел необъявленную встречу со своими министрами и экономическими советниками, посвященную редкоземельным металлам.

По данным Геологической службы США, Россия занимает пятое место в мире по запасам редкоземельных металлов после Китая, Бразилии, Индии и Австралии.

Трамп также заявил в понедельник, что готов "на этой или следующей неделе" встретиться в Белом доме с Владимиром Зеленским для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Тем временем в Еврокомиссии заявили, что ЕС предложил Украине свое соглашение по критическим материалам.