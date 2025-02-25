Северная Македония продаст активы экс-премьера, скрывающегося в Венгрии

Власти Северной Македонии планируют выставить на продажу имущество бывшего премьер-министра страны Николы Груевского, который несколько раз был осужден на родине и сейчас скрывается в Венгрии.

Об этом заявила глава Агентства Северной Македонии по управлению конфискованными активами Ирена Илиевская, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

По словам Илиевской, все активы Груевского и его двоюродного брата Сасо Миялкова, которые не были проданы ранее, "будут проданы в соответствии с приговорами суда".

Государство ожидает выручить от продажи около 29 млн евро – 8 млн евро от активов Груевского и около 21 млн от активов Миялкова, добавила чиновница.

Среди прочего, будут выставлены квартиры и строительные участки, расположенные в престижных районах Скопье, а также другая недвижимость, ранее принадлежавшая беглому экс-премьеру.

Чтобы Агентство по управлению конфискованными активами могло продать активы, оно должно сначала получить разрешение от правительства, которое сейчас возглавляет преемник Груевского во главе партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски.

Никола Груевский находился у власти в Северной Македонии с 2006 по 2016 год, после чего сбежал в Венгрию, чтобы избежать отбывания двухлетнего тюремного заключения за незаконное приобретение роскошного лимузина.

Несколько других коррупционных судебных процессов против Груевского продолжались заочно. В одном из них он был приговорен к девяти годам заключения за незаконное приобретение имущества за деньги, предназначенные для пожертвований ВМРО-ДПМНЕ.

Сам Груевский настаивает на том, что все дела против него были политически мотивированными. Власти Северной Македонии неоднократно пытались добиться его экстрадиции из Венгрии, но тщетно.