Північна Македонія продасть активи експремʼєра, який переховується в Угорщині

Влада Північної Македонії планує виставити на продаж майно колишнього премʼєр-міністра країни Николи Груєвського, який кілька разів був засуджений на батьківщині та нині переховується в Угорщині.

Про це заявила голова Агентства Північної Македонії з управління конфіскованими активами Ірена Ілієвська, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

За словами Ілієвської, всі активи Груєвського та його двоюрідного брата Сасо Міялкова, які не були продані раніше, "будуть продані відповідно до вироків суду".

Держава очікує виручити від продажу близько 29 млн євро – 8 млн євро від активів Груєвського і близько 21 млн від активів Міялкова, додала посадовиця.

Серед іншого, будуть виставлені квартири і будівельні ділянки, розташовані в престижних районах Скопʼє, а також інша нерухомість, що раніше належала експрем'єру-втікачу.

Щоб Агентство з управління конфіскованими активами могло продати активи, воно має спочатку отримати дозвіл від уряду, який наразі очолює наступник Груєвського на чолі партії ВМРО-ДПМНЄ Хрістіан Міцкоскі.

Никола Груєвський перебував при владі в Північній Македонії з 2006 по 2016 рік, після чого втік до Угорщини, аби уникнути відбування дворічного тюремного ув'язнення за незаконне придбання розкішного лімузина.

Кілька інших корупційних судових процесів проти Груєвського продовжувалися заочно. В одному з них він був засуджений до дев'яти років ув'язнення за незаконне придбання майна за гроші, призначені для пожертвувань ВМРО-ДПМНЄ.

Сам Груєвський наполягає на тому, що всі справи проти нього були політично мотивованими. Влада Північної Македонії неодноразово намагалась добитись його екстрадиції з Угорщини, але марно.