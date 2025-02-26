Какая судьба ждет замороженные активы РФ и какой сценарий является лучшим для Украины

"Группа семи" (G7) так и не смогла утвердить свою декларацию к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. В том числе – из-за несогласия США на упоминание России как страны-агрессора.

Однако не менее важна и формулировка относительно суверенных активов России, хранящихся в юрисдикциях стран Запада.

Спор относительно формулировки о 300 млрд долларов резервов Центробанка РФ может свидетельствовать о приближении практического решения по этим средствам.

А одновременно – о том, что рассматриваются варианты, которые могут противоречить интересам Украины.

О сценариях размораживания российских активов читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городиского Защита от Трампа: как Европа готовится к усилению давления по замороженным активам РФ. Далее – краткое ее изложение.

Главным фактором, который будет определять политику новой администрации в отношении российских активов, остаются переговоры США и России в Саудовской Аравии.

Бизнес-ориентированный подход администрации Трампа к международным отношениям не оставляет сомнений, что активы такого размера неизбежно станут предметом дипломатических торгов.

Уже поступающая информация свидетельствует: позиция США в переговорах может быть более выгодной для Москвы, чем для Киева.

Так, уже на следующий день после первого раунда переговоров появились сообщения, что российская делегация подняла вопрос размораживания активов, заблокированных в США после начала агрессии.

Несмотря на то, что речь идет об относительно небольших суммах – например, всего о 6 млрд долларов резервов российского Центробанка из 300 млрд, – такое решение будет иметь значительные последствия.

Во-первых, это может стать знаковым решением, которое разобьет консенсус относительно замороженных активов. А во-вторых, о каких бы суммах ни шла речь, это будет усиление экономических позиций Кремля в, вероятно, самый сложный период войны для нас.

Еще более тревожным является сценарий, который якобы обсуждали в Эр-Рияде: направление части замороженных средств на восстановление территорий, которые будут оставаться под контролем России.

Этот вариант, о котором ранее говорили украинские эксперты, фактически разделяет ответственность за последствия войны между Украиной и Россией, что неприемлемо.

Однако главным препятствием для его реализации остается тот факт, что большинство резервов российского Центробанка – более 200 млрд долларов – находятся под санкциями Европейского Союза.

И именно ЕС, а не США, может принять ключевое решение относительно их будущего.

Евросоюз рассматривает передачу активов международному компенсационному механизму.

В рамках этого механизма российские активы должны использоваться в соответствии с решениями будущей Компенсационной комиссии. Ее создание ожидается уже в этом году.

Этот механизм, в который входит уже созданный Реестр убытков для Украины, является одним из крупнейших дипломатических достижений Украины за последние три года.

И передача российских активов в его юрисдикцию – возможно, лучший вариант в сложившейся ситуации.

Однако это решение еще должно быть принято.

Если Украина не будет действовать проактивно и не солидаризируется с ЕС, новая администрация США может создать условия, при которых финансирование международного компенсационного механизма и возмещение жертвам станет невозможным.

А сам вопрос репараций в практическом смысле исчезнет с повестки дня на многие годы.

Подробнее – в материале Ивана Городиского Защита от Трампа: как Европа готовится к усилению давления по замороженным активам РФ.