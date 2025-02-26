Трамп заявил, что соглашение о недрах "почти" готово, Зеленский приедет 28 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с Белым домом проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, передает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Трамп сообщил журналистам, что украинский лидер планирует приехать в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с ним после того, как официальные лица согласуют условия соглашения. Президент США добавил, что оба лидера находятся "еще в процессе переговоров".

"Мы почти договорились о нашем соглашении по земле [полезных ископаемых] и различным другим вещам", – сказал Трамп.

"Позже мы рассмотрим вопрос общей безопасности для Украины. Я не думаю, что это будет проблемой. Есть много людей, которые хотят это сделать, и я говорил об этом с Россией. Кажется, они не имеют никаких проблем с этим. Поэтому я думаю, что они понимают, что не вернут назад. И как только мы это сделаем, они не вернут", – добавил он.

Пакт, который предусматривает предоставление США доступа к природным ресурсам в обмен на американскую поддержку Украины на фоне ее войны с Россией, готовился несколько дней. В пятницу Трамп заявил, что его администрация "достаточно близка" к заключению соглашения, а в понедельник он намекнул, что встреча между ним и Зеленским неизбежна.

Ранее во вторник стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия соглашения о недрах. Украинская сторона утверждает, что из него убрали наиболее невыгодные положения.

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