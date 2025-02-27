Трамп считает, что британские войска в Украине "о себе позаботятся"

Президент США Дональд Трамп отказался гарантировать, что американская сторона придет на помощь потенциальным британским "миротворческим силам" в Украине в случае российской атаки.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме 27 февраля, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, придут ли США на помощь британским войскам, если те "будут находиться в Украине, поддерживая мир, и подвергнутся нападению со стороны России".

"Если британцы будут в Украине и на них нападут? Знаете, я всегда считал, что британцам не нужно много помощи. Они могут позаботиться о себе очень хорошо", – ответил американский президент.

После этого он похвалил "невероятных солдат" Британии и сказал, что "если им нужна помощь, я всегда буду с британцами".

"Но им не нужна помощь", – повторил Трамп.

После того, как Стармер отметил важность оборонного альянса США и Британии, Трамп у него спросил: "Могли бы вы противостоять России самостоятельно?" На это присутствующие в зале рассмеялись.

В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.