В Госдепе рассказали о встрече с россиянами в Турции

В Госдепе заявили, что по результатам встречи с представителями РФ в Стамбуле стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Госдепа.

В Госдепе сообщили, что стамбульская встреча была посвящена работе дипломатических миссий США и России.

Делегацию США возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы, а российскую делегацию – директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев.

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским и контрактным услугам, а также о необходимости обеспечения стабильного и устойчивого кадрового состава посольства США в Москве. В ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы двусторонних миссий в этих сферах", – говорится в сообщении.

Заместитель помощника госсекретаря США Коултер и посол Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшее время, дата, место и состав участников которой будут определены дополнительно.

Ранее глава Кремля Владимир Путин расхвалил администрацию Дональда Трампа за "прагматизм" и "реальный взгляд на вещи", отмечая, что первые контакты с представителями США внушают "определенные надежды".

Переговоры в Стамбуле состоялись в продолжение встречи делегаций США и России 18 февраля в Саудовской Аравии, прошедшей тогда без участия представителей Украины.

После переговоров в Эр-Рияде в Госдепе США сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.