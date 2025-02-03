Трамп официально назначил Келлога спецпредставителем по вопросам Украины

В понедельник, 3 февраля, американский президент Дональд Трамп подписал официальный указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Об этом сообщает корреспондент Голоса Америки Екатерина Лисунова из Белого дома, пишет "Европейская правда".

Как сообщила журналистка, американский лидер подписал официальный указ о назначении Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

Также он заявил, что США "достигли значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной".

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Отдельно, как отмечается, он выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных ресурсов в обмен на американскую помощь.

Напомним, недавно Келлог заявлял, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии".

А президент Владимир Зеленский заявил 1 февраля, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.