Трамп хочет "сделку" с Украиной о поставках оружия в обмен на полезные ископаемые

Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в заключении с Украиной соглашения о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставки оружия.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Трамп сказал, что в Украине есть "очень ценные редкоземельные металлы", и США хотят, чтобы их вложения были в определенной степени "гарантированы".

"Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в котором они будут гарантировать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", – отметил он без конкретики.

Реклама:

Американский президент также снова пожаловался на то, что Европа не предоставляет Украине такого же объема военной помощи.

"Нас разделяет океан... Для них это важнее, чем для нас. Но они значительно отстают от нас в финансировании (помощи Украине. – Ред.), и они должны платить по крайней мере наравне", – считает Трамп.

Напомним, что в рамках "плана победы", презентованного в прошлом году, Украина предлагала ЕС и США заключить соглашения об инвестициях в добычу урана, титана и лития.

Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.