Франция пригрозила РФ последствиями из-за лишения аккредитации журналиста Le Monde

Министерство иностранных дел Франции выразило возмущение решением России отозвать аккредитацию московского корреспондента газеты Le Monde Бенжамена Кенеля.

Об этом представитель МИД Франции сказал на брифинге в четверг, 6 февраля, сообщает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве Франции отметили, что Le Monde – одно из ведущих французских изданий – впервые с 1957 года не будет иметь корреспондента в Москве.

"Это необоснованное и произвольное решение российских властей является еще одним препятствием на пути к свободе информации в то время, когда условия работы независимых российских и иностранных журналистов в России и без того крайне плохие, а свобода прессы не соблюдается", – добавили там.

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Париж призвал российские власти пересмотреть свое решение, "которое в противном случае потребует соответствующей реакции" – не уточнив, о чем может идти речь.

Редакционный директор Le Monde Жером Фенолио в колонке, опубликованной на французском и русском языках, назвал решение Москвы "беспрецедентным".

Он отметил, что объяснение России – мол, лишение аккредитации Кенеля произошло из-за отказа Парижа аккредитовать пропагандистов из "Комсомольской правды" – является безосновательным, потому что они не журналисты, а агенты спецслужб РФ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула кампанию подавления свободы слова и посадила в тюрьму нескольких российских и иностранных журналистов.

В марте 2023 года Москва задержала американского журналиста Эвана Гершковича, а затем приговорила его к 16 годам заключения по обвинениям в "шпионаже", которые Вашингтон назвал сфабрикованными.

Журналист The Wall Street Journal был освобожден в августе 2024 года в рамках крупнейшего обмена заключенными между Востоком и Западом со времен падения железного занавеса.