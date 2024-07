ЕС и Британия осудили драконовский приговор в России американскому журналисту

В Брюсселе и Лондоне осудили драконовский приговор российского "суда" для американского журналиста Эвана Гершковича за якобы шпионаж, которому присудили 16 лет колонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель Боррель вскоре после появления новостей о приговоре Гершковичу осудил это решение.

"Россия использует свою политизированную правовую систему для наказания за журналистскую деятельность. ЕС призывает освободить Эвана и других политзаключенных", – заявил Жозеп Боррель в своем Twitter (X).

The EU strongly condemns the 16-year prison sentence for @evangershkovich . Russia uses its politicised legal system to punish journalism. The EU calls to #FreeEvan and all other political prisoners.

"Приговор репортеру WSJ Эвану Гершковичу – позорный, единственная его цель – подчеркнуть максимальное пренебрежение России к свободе СМИ. Журналистская работа не должна быть преступлением, Гершкович должен немедленно выйти на свободу", – отреагировал премьер Британии Кир Стармер.

The sentencing of @WSJ reporter Evan Gershkovich is despicable and only serves to underscore Russia’s utter contempt for media freedom.



Journalism should not be a crime.



Gershkovich must be released immediately.