Укр Рус Eng

ЕС и Британия осудили драконовский приговор в России американскому журналисту

дополнено
Новости — Пятница, 19 июля 2024, 17:02 — Мария Емец

В Брюсселе и Лондоне осудили драконовский приговор российского "суда" для американского журналиста Эвана Гершковича за якобы шпионаж, которому присудили 16 лет колонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель Боррель вскоре после появления новостей о приговоре Гершковичу осудил это решение.

"Россия использует свою политизированную правовую систему для наказания за журналистскую деятельность. ЕС призывает освободить Эвана и других политзаключенных", – заявил Жозеп Боррель в своем Twitter (X).

Реклама:

"Приговор репортеру WSJ Эвану Гершковичу – позорный, единственная его цель – подчеркнуть максимальное пренебрежение России к свободе СМИ. Журналистская работа не должна быть преступлением, Гершкович должен немедленно выйти на свободу", – отреагировал премьер Британии Кир Стармер.

Похожим заявлением отреагировал и министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми.

Напомним, о задержании Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, в России стало известно 30 марта 2023 года. ФСБ заявила, что он якобы осуществлял сбор данных, составляющих государственную тайну, "по заданию американской стороны".

В годовщину задержания Гершковича президент США Джо Байден пригрозил последствиями для Москвы из-за использования американцев в качестве разменной монеты.

19 июля суд в Екатеринбурге на закрытом процессе приговорил Гершковича к 16 годам колонии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия
Реклама: