Франція пригрозила РФ наслідками через позбавлення акредитації журналіста Le Monde
Міністерство закордонних справ Франції висловило обурення рішенням Росії відкликати акредитацію московського кореспондента газети Le Monde Бенжамена Кенеля.
Про це представник МЗС Франції сказав на брифінгу в четвер, 6 лютого, повідомляє "Європейська правда".
У зовнішньополітичному відомстві Франції наголосили, що Le Monde – одне з провідних французьких видань – уперше з 1957 року не матиме кореспондента в Москві.
"Це необґрунтоване і свавільне рішення російської влади є ще однією перешкодою на шляху до свободи інформації в той час, коли умови роботи незалежних російських та іноземних журналістів в Росії і без того вкрай погані, а свобода преси не дотримується", – додали там.
Париж закликав російську владу переглянути своє рішення, "яке в іншому випадку вимагатиме відповідної реакції" – не уточнивши, про що може йтись.
Редакційний директор Le Monde Жером Феноліо в колонці, опублікованій французькою та російською мовами, назвав рішення Москви "безпрецедентним".
Він наголосив, що пояснення Росії – мовляв, позбавлення акредитації Кенеля сталось через відмову Парижа акредитувати пропагандистів з "Комсомольської правди" – є безпідставним, бо вони є не журналістами, а агентами спецслужб РФ.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула кампанію придушення свободи слова та ув'язнила кількох російських та іноземних журналістів.
У березні 2023 року Москва затримала американського журналіста Евана Гершковича, а потім засудила його до 16 років ув'язнення за звинуваченнями у "шпигунстві", які Вашингтон назвав сфабрикованими.
Журналіст The Wall Street Journal був звільнений у серпні 2024 року в межах найбільшого обміну ув'язненими між Сходом і Заходом з часів падіння залізної завіси.