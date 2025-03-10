В Британии пообещали добиться передачи 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси" в пользу Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить 2,3 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи российским миллиардером Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси" более двух лет назад.

Об этом Лэмми сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Средства от продажи клуба, которые правительство Великобритании заморозило и хочет перенаправить в Украину, уже два года лежат на банковском счете специального траста, а переговоры о том, как именно эти деньги должны быть использованы, затянулись.

"Я разочарован тем, что этого не произошло, это правда – и что деньги нужно распределить, их нужно использовать", – сказал Лэмми.

Он отметил, что переходит к "подходу, ориентированному на действия", чтобы попытаться выйти из тупика.

Министр подчеркнул, что его "первый инстинкт – это не судебный процесс", поскольку этот путь "потребует времени". Однако люди, знакомые с его мышлением, говорят, что обращение в суд для решения этого вопроса является одним из вариантов, которые Лэмми рассматривает.

Другим вариантом остается заключение соглашения с фондом, который будет создан для управления средствами. Хотя Лэмми признал, что вокруг этого вопроса существуют "юридические сложности", он пообещал, что все будет сделано.

"Я полон решимости увидеть, как эти деньги "выйдут за дверь", и сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло", – заявил министр.

Позиция правительства Великобритании заключается в том, что деньги должны быть потрачены внутри Украины, в то время как спорный фонд, в который входит бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз, настаивает на гибкости для поддержки беженцев, бежавших от войны, рассказали изданию ранее собеседники, знакомые со спором.

Российский олигарх Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Бели в мае 2022 года.

Он сделал это после того, как на него наложили санкции Великобритания и Европейский Союз из-за его вероятных связей с лидером России Владимиром Путиным.

Почти через год после продажи средства оставались замороженными на банковском счете в Великобритании.

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