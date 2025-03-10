СМИ узнали детали переговоров военных по "миротворцам" для Украины

В переговорах на уровне начальников штабов по созданию международных "сил безопасности" для Украины, которые Франция созвала на 11 марта, примут участие представители более 30 стран.

Об этом агентству АР сообщил на условиях анонимности французский чиновник, пишет "Европейская правда".

По словам источника АР, во встрече примут участие начальники штабов почти всех государств НАТО, кроме США, а также нейтральных Ирландии, Кипра и Австрии. Кроме того, дистанционно примут участие Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

Украину будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета национальной безопасности и обороны, говорится в материале АР.

В первой части переговоров во вторник военным представят план Франции и Великобритании по созданию "коалиции желающих" гарантировать потенциальное мирное урегулирование в Украине.

Силы, которые планируют создать Франция и Великобритания, будут направлены на успокоение Украины и сдерживание нового широкомасштабного российского наступления после любого прекращения огня, сказал собеседник АР.

Вторая часть переговоров, по его словам, предусматривает "более точные и конкретные" дискуссии, где участникам будет предложено сказать, могут ли их вооруженные силы внести свой вклад и какой именно.

"Это не означает: "Это то, что нам нужно". Это больше похоже на вопрос: "Что вы можете сделать?", – пояснил французский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение об участии в этих силах будет приниматься на политическом уровне – главами государств и их правительств.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине в своей речи на прошлой неделе.

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