Макрон анонсировал встречу в Париже начальников штабов стран "коалиции решительных"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что на следующей неделе в Париже планируют собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в обращении к нации вечером 5 марта.

Макрон пояснил, что для надежного и устойчивого мира в Украине нужны определенные предохранители от нового нападения России.

"Для этого нужна поддержка украинской армии в долгосрочной перспективе, для этого нужно, возможно, развертывание европейских войск. Речь не идет о том, чтобы они сейчас пошли в бой – они не поедут на линию фронта. Наоборот, они там будут – когда будет подписана какая-то мирная договоренность – для того, чтобы гарантировать ее полное соблюдение", – отметил президент Франции.

"Со следующей недели мы соберем в Париже начальников штабов стран, которые готовы брать на себя ответственность в этом вопросе", – добавил он.

Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, которые означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

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