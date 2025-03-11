Сийярто увидел угрозу суверенитету Венгрии в украинской атаке дронов на РФ

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в результате дроновой атаки на Россию якобы приостановились поставки нефти из РФ в Венгрию, а также увидел в этом "угрозу суверенитету".

Его слова цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Сийярто заявил, что из-за атаки украинского беспилотника "пришлось приостановить" поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", но ремонтные работы уже ведутся, поэтому транзит может возобновиться позже в этот день.

В видео, размещенном на Facebook, венгерский министр сказал, что одна из измерительных станций трубопровода подверглась нападению.

Сийярто сообщил, что разговаривал по телефону с российским вице-премьер-министром, который ответственен за энергетику.

Тот, по словам главы МИД Венгрии, сказал, что "обстрел со стороны Украины пока препятствует транспортировке по трубопроводу", но сейчас ведутся ремонтные работы и, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, транзит в Венгрию может возобновиться поздно вечером или рано утром.

Сийярто отметил, что уже было несколько случаев, когда энергетическая инфраструктура Венгрии подвергалась повреждениям.

"Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру Венгрии", – сказал он.

Также он сказал, что Венгрия не виновата в российско-украинской войне, не несет за нее ответственности, "до сих пор оставалась в стороне и хочет оставаться в стороне".

Он сказал, что энергоснабжение Венгрии является "вопросом суверенитета" и заявил, что ожидает, что все будут это уважать.

Российские чиновники заявили, что в ночь на 11 марта столицу РФ Москву атаковали десятки беспилотников, по состоянию на утро якобы сбили 69 дронов; в городе не работали аэропорты, есть повреждения и якобы погибший.

Напомним, что Украина продолжает транспортировать через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Срок действия действующего контракта – до конца 2029 года.

Между тем с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу после того, как решила не продлевать действие контракта с российским "Газпромом".

В МИД накануне раскритиковали манипулятивные заявления Венгрии о том, что Украина якобы поставила Европейский Союз в трудное экономическое положение остановкой транзита российского газа.

А Сийярто гневно отреагировал на зарегистрированный в парламенте Украины законопроект о приостановлении транзита российских нефти и газа на время военного положения.