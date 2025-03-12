ЕС объявил контрмеры в ответ на тарифы США на сталь и алюминий

Евросоюз объявил меры в ответ на новые тарифы США на импорт стали и алюминия, которые вступили в силу с 12 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как указано, Еврокомиссия запускает ряд контрмер для защиты европейских предприятий, рабочих и потребителей от влияния "этих необоснованных торговых ограничений".

"Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными, подрывающими трансатлантическую торговлю и наносящими вред бизнесу и потребителям, часто приводя к повышению цен", – говорится в заявлении.

В целом контрмеры ЕС могут распространиться на экспорт американских товаров на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует экономическому охвату тарифов США.

В то же время ЕС по-прежнему готов работать с администрацией США, чтобы найти решение путем переговоров.

Вышеупомянутые меры могут быть отменены в любой момент, если такое решение будет найдено.

"Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы – это налоги. Они вредны для бизнеса и еще хуже для потребителей... Цены будут расти. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, предложенные ЕК меры являются "сильными, но пропорциональными".

"Поскольку США применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 миллиардов евро. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов", – добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что европейские контрмеры будут введены в два этапа, начиная с 1 апреля и полностью вступая в силу с 13 апреля.

Как первый шаг в этом процессе до 26 марта пройдут двухнедельные консультации с заинтересованными сторонами.

На основе полученных данных Комиссия доработает свое предложение о принятии контрмер и проведет консультации. После завершения этого процесса Комиссия намерена принять правовой акт о введении контрмер до середины апреля.

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%.

Еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

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