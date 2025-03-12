Более половины французов поддержали бы "ядерный зонтик" Франции для союзников

Почти 60% французов согласны с тем, что Франция как ядерная держава могла бы взять на себя защиту "ядерным зонтиком" своих европейских соседей.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Elabe по заказу BFMTV.

59% опрошенных французов выразили согласие с утверждением, что "в интересах Франции – защищать другие европейские страны, в частности ядерным оружием".

Положительные ответы преобладают среди избирателей почти всего политического спектра, кроме ультраправых: среди сторонников левых утвердительно ответили 76%, избирателей блока Макрона – 84%, правых – 65%, ультраправых – 39%.

Поводом для опроса стали слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

59% опрошенных считают, что Франция является сильной с военной точки зрения. 60% думают, что Франция способна прийти на помощь другим европейским союзникам, если они подвергнутся нападению России.

При этом только 48% думают, что Франция может успешно обороняться, если бы речь шла о российской агрессии на своей территории.

41% считают, что военная мощь Франции достаточно убедительна, чтобы сдержать Россию от агрессии.

Респондентов спросили также, где, по их мнению, лучше всего было бы взять дополнительные деньги на инвестиции в обороноспособность, о чем много говорил Макрон в своей стратегической речи.

49% считают, что источником могло бы быть повышение налогов для самых богатых и для крупного бизнеса, 48% назвали заимствования, 37% – переориентацию инвестиций средств в рамках программ страхования, накоплений на пенсию и т.д., которые вкладываются в различные сферы, на инвестиции во французский ОПК.

Абсолютное большинство выступают против того, чтобы это происходило за счет урезания социальных расходов.

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