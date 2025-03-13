FT: Венгрия требует снять санкции с Фридмана в обмен на снятие своего вето

Венгрия требует исключить из санкционного списка ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, в противном случае она угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза против около 2 тысяч россиян.

Об этом сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Ограничения на поездки и замораживание активов, наложенные Евросоюзом на политиков и бизнесменов, которые поддерживали или способствовали войне России против Украины, заканчиваются в субботу, если все 27 стран ЕС не согласятся продлить их еще на шесть месяцев.

По словам четырех собеседников издания, посол Венгрии в ЕС потребовал, чтобы Фридман, который заработал свое состояние в России до переезда в Лондон десять лет назад, был исключен из списка как цена Будапешта, что позволит продлить все остальные санкции.

Послы ЕС встречаются в Брюсселе в четверг после нескольких дней переговоров, которые до сих пор не привели к компромиссу.

Самые преданные союзники Украины, в частности, государства Балтии, выступают против любого ослабления ограничений ЕС против Москвы, особенно до завершения любых переговоров о прекращении огня при посредничестве США.

По словам трех чиновников, Люксембург поддерживает усилия, направленные на исключение Фридмана из списка. В прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne, требуя возмещения убытков, связанных с санкциями, в размере $15,8 млрд.

Венгрия изначально требовала исключить из списка восемь имен, в том числе других российских миллиардеров, таких как Алишер Усманов и давний партнер Фридмана Петр Авен. Но теперь Будапешт, по словам источников, настаивает на исключении Фридмана.

Как сообщала ранее "Европейская правда", в Брюсселе неформально готовятся к сценарию, при котором Венгрия заблокирует продление антироссийских санкций, и действие санкционных пакетов с 16 марта может прекратиться.

Сейчас европейские переговорщики хотят использовать все возможности, чтобы найти непубличные инструменты убеждения Венгрии и закрыть санкционное решение вовремя.

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