Макрон собирает в Елисейском дворце ключевых производителей оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, 14 марта, собирает в Елисейском дворце представителей ключевых французских производителей оружия (Safran, Thalès, Naval Group, Dassault).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Также отмечается, что на встрече будут присутствовать представители четырех тысяч малых и средних предприятий оборонного сектора.

В ходе встречи Макрон хочет узнать, способны ли они производить больше, как часто и какими темпами.

Со своей стороны, производители ищут гарантий от французского правительства.

В четверг министр промышленности Франции Марк Ферраччи отметил, что правительство хочет положиться на производителей для увеличения "объемов" оборонной продукции.

Недавно Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, отметив, в частности, что РФ "проверяет границы дозволенного в воздухе, море, в космосе и за нашими экранами устройств".

В свою очередь глава французского Минобороны Себастьен Лекорню назвал "боеприпасы и радиоэлектронную борьбу" "насущными проблемами" для Франции в ближайшие годы.