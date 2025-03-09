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Міністр оборони Франції назвав ключові пріоритети для країни на наступні роки

Новини — Неділя, 9 березня 2025, 09:40 — Ірина Кутєлєва

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню назвав "боєприпаси і радіоелектронну боротьбу" "нагальними проблемами" для Франції в найближчі роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник французького оборонного відомства заявив в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

"Другим пріоритетом є безпілотна авіація і роботизація збройних сил", – додав Лекорню, вказавши також на штучний інтелект і космос.

Водночас він знову заявив про необхідність прискорення темпів виробництва у збройовій промисловості, навівши як приклад мету Dassault Aviation "постачати чотири-п'ять Rafales на місяць з 2026 року".

Міністр також хоче "подвоїти темпи виробництва бомб AASM у період між 2024 і 2026 роками".

А темпи виробництва протитанкових ракет MBDA (Akeron MP) будуть подвоєні наступного року.

Нарешті, він сказав, що вірить у "національну єдність навколо наших збройних сил".

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Лекорню проведе зустріч з колегами з ключових європейських країн щодо підтримки України.

ВІн також заявив про наміри використати відсотки від заморожених активів РФ для підготовки пакета військової допомоги Україні на суму 195 млн євро.

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Франція
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