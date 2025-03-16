У Трампа объяснили решение прекратить финансирование "Голоса Америки"

Администрация американского президента Дональда Трампа выдвинула перечень претензий к вещателю "Голоса Америки" и таким образом "объяснила", почему решила прекратить его финансирование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Администрация Трампа выдвинула ряд претензий к "Голосу Америки" в субботу, 15 марта. У Трампа использовали цитаты различных медиа, которые обвиняют вещатель в нарушении журналистских стандартов и постоянном избежании ответственности.

У Трампа заявили, что несколько репортеров "Голоса Америки" публиковали комментарии против Трампа в своих профессиональных аккаунтах в соцсети Х, несмотря на политику беспристрастности социальных медиа.

В частности, в пользу решения Трампа Белый дом опубликовал следующие аргументы:

В 2020 году "Голос Америки" писал о возможной российской роли в скандале с ноутбуком сына бывшего американского президента Джо Байдена – Хантера Байдена, что администрация Трампа восприняла как попытку "скрыть правду".

Руководство "Голоса Америки" попросило сотрудников не называть ХАМАС и его членов террористами, "за исключением случаев, когда цитируются официальные заявления".

В 2019 году вещатель выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, которые ищут убежища в США.

Вечером 15 марта стало известно, что значительное количество сотрудников "Голоса Америки" были отправлены в "административный" отпуск начиная без права доступа к мейлам и выполнения работы, формирующей деятельность этого международного вещателя.

Многочисленные источники "Европейской правды" утверждают, что кроме отстранения значительного количества сотрудников "Голоса Америки", администрация Трампа сообщила также о полной отмене финансирования для сети RFE/RL (Радио Свободная Европа / Радио Свобода).

В "Радио Свобода" уже назвали это решение "подарком врагам Америки".