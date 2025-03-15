В "Радио Свобода" назвали решение правительства Трампа "подарком врагам Америки"

Остановка финансирования для сети RFE/RL ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода"), о которой стало известно в субботу, сыграет на пользу властям Ирана, Китая, России и подобным.

Об этом говорится в заявлении президента и гендиректора сети RFE/RL Стивена Капуса, которое передали в медиа.

Это заявление стало первым комментарием вещателя об отмене финансирования "Радио Свобода", о котором стало известно в субботу.

Несмотря на то, что впоследствии сайт вещателя в отдельном сообщении подтвердил отмену федерального грантового соглашения, которое финансирует глобальную деятельность RFE/RL, Стивен Капус в публичном комментарии не стал говорить об этой отмене не как о свершившемся факте. Вместо этого он заявил, что расторжение грантового соглашения со стороны Агентства США по глобальным медиа "было бы огромным подарком врагам Америки".

Руководитель RFE/RL напомнил, что остановка вещания этого медиа, основанного в 1949 году, всё это время была мечтой диктаторов в разных частях мира.

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать гибель Радио Свобода через 75 лет [после создания "Свободы"]. Победа наших противников сделала бы их сильнее, а Америку слабее", – говорится в заявлении.

Капус также подчеркнул, что "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" имеет поддержку в Конгрессе США. "На протяжении всей истории Радио Свобода получало мощную двухпартийную поддержку. Без нас почти 50 миллионов людей в закрытых обществах, которые еженедельно зависят от нас в получении точных новостей и информации, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире", – добавил он.

В субботу под вечер стало известно, что у Трампа отменили финансирование всей сети "Радио Свобода".

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.