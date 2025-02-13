Евродепутат о разговоре Трампа и Путина: вот мы и вернулись в 1938 год

Французский депутат Европарламента от Прогрессивного альянса социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским заговором 1938 года.

Свою позицию он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По мнению Глюксманна, сейчас наступил момент в войне, "которого Путин ждал с тех пор, как его блицкриг на Киев провалился: крах не украинского фронта, а западного тылового фронта".

"Вот мы и вернулись в 1938 год... В Мюнхене Гитлеру предложили "на блюдечке с позолотой" Чехословакию на переговорах, из которых были исключены ее лидеры", – добавил он.

Евродепутат считает, что президент США своими заявлениями принес в жертву "еще до начала переговоров территориальную целостность Украины и ее будущее в НАТО".

"Прежде всего, не думайте, что перемирие, основанное на разделе Украины, будет означать конец войны. Оно лишь запустит ее вторую фазу, которая будет заключаться в распространении на территорию Европейского Союза", – предостерег Глюксманн.

Он призвал Европу к активным действиям – от конфискации российских активов до резкого увеличения поставок оружия Украине и усиления санкций против Москвы.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Трамп объявил о "немедленном" начале переговоров о перемирии в Украине и заявил, что Путин якобы хочет мира.

Со стороны многих европейских политиков и представителей международных институтов звучат беспокойства относительно возможности заключения соглашения по Украине за спиной страны.

В то же время, отвечая на такие обвинения, новый глава Пентагона Пит Гегсет заявил в четверг, что в таких переговорах "нет предательства".

Читайте также статью "ЕвроПравды": "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике