Война 2025. Оружие. Люди. Деньги
Укр Рус Eng

Евродепутат о разговоре Трампа и Путина: вот мы и вернулись в 1938 год

Новости — Четверг, 13 февраля 2025, 16:59 — Олег Павлюк

Французский депутат Европарламента от Прогрессивного альянса социалистов и демократов Рафаэль Глюксманн сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским заговором 1938 года.

Свою позицию он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По мнению Глюксманна, сейчас наступил момент в войне, "которого Путин ждал с тех пор, как его блицкриг на Киев провалился: крах не украинского фронта, а западного тылового фронта".

"Вот мы и вернулись в 1938 год... В Мюнхене Гитлеру предложили "на блюдечке с позолотой" Чехословакию на переговорах, из которых были исключены ее лидеры", – добавил он.

Евродепутат считает, что президент США своими заявлениями принес в жертву "еще до начала переговоров территориальную целостность Украины и ее будущее в НАТО".

Экс-советник Трампа заявил, что американский президент "фактически сдался Путину"

"Прежде всего, не думайте, что перемирие, основанное на разделе Украины, будет означать конец войны. Оно лишь запустит ее вторую фазу, которая будет заключаться в распространении на территорию Европейского Союза", – предостерег Глюксманн.

Он призвал Европу к активным действиям – от конфискации российских активов до резкого увеличения поставок оружия Украине и усиления санкций против Москвы.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже Трамп объявил о "немедленном" начале переговоров о перемирии в Украине и заявил, что Путин якобы хочет мира.

Со стороны многих европейских политиков и представителей международных институтов звучат беспокойства относительно возможности заключения соглашения по Украине за спиной страны.

В то же время, отвечая на такие обвинения, новый глава Пентагона Пит Гегсет заявил в четверг, что в таких переговорах "нет предательства".

Читайте также статью "ЕвроПравды": "Мир" с Украиной без Украины: о чем договорились Трамп и Путин и что это меняет на практике

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Трамп Европарламент
Реклама: