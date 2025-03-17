Трамп заявил, что поговорит с Путиным во вторник

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует пообщаться с главой Кремля Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что планирует обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было сделано много работы", – сказал он.

Американский президент сказал, что хочет увидеть, "сможем ли мы положить конец этой войне".

"Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – считает Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов относительно территорий, Трамп добавил, что они будут "говорить о земле", а также об "электростанциях".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, как известно, был в России и имел встречу с Владимиром Путиным на прошлой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.

В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

16 марта писали, что Уиткофф считает, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса в отношении урегулирования войны России против Украины.