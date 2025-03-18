В Кремле рассказали, на какое время запланирован разговор Трампа с Путиным

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным состоится в период с 15:00 до 17:00 по Киеву.

Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

По его словам, тайминг беседы Трампа с Путиным не ограничивается.

"Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", – сказал Песков.

Он также добавил, что "есть определенное понимание" того, какими будут темы этого разговора.

Он отметил, что "есть большое количество вопросов, связанных с дальнейшей нормализацией двусторонних отношений, по украинскому урегулированию".

Как известно, Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта, и обсудить с правителем России прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение относительно завершения войны России против Украины, а мир близок к такому миру.