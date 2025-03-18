У Кремлі розповіли, на який час запланована розмова Трампа з Путіним

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним відбудеться в період з 15:00 до 17:00 за Києвом.

Про це розповів речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, таймінг бесіди Трампа з Путіним не обмежується.

"Лідери говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне", – сказав Пєсков.

Він також додав, що "є певне розуміння" того, якими будуть теми цієї розмови.

Він зазначив, що "є велика кількість питань, пов'язаних із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин, щодо українського врегулювання".

Як відомо, Трамп планує поспілкуватися із Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити із правителем Росії припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.