СМИ: в США из-за решения правительства Трампа удалили доказательства похищения РФ детей из Украины

Из-за остановки Соединенными Штатами программы отслеживания похищенных Россией украинских детей были удалены доказательства военных преступлений на 26 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник и письмо законодателей-демократов, пишет "Европейская правда".

Американские законодатели-демократы будут призывать администрацию президента Дональда Трампа восстановить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных Россией.

По словам законодателей, администрация президента-республиканца прекратила финансируемую правительством инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, на фоне сокращений широкого спектра правительственных программ США и большей части иностранной помощи.

Государственный департамент и Йельский центр "хранили доказательства похищения детей из Украины, которых они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения", – говорится в письме законодателей-демократов.

Это решение администрации Трампа означает, что исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, включая спутниковые снимки и другие данные, об около 30 тысячах детей, вывезенных из Украины.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были безвозвратно удалены. Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия", – заявили законодатели-демократы во главе с представителем штата Огайо Грегом Ландсманом в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, которое попало в агентство Reuters во вторник и должно быть отправлено в среду.

О прекращении программы впервые сообщила газета The Washington Post. Об этом стало известно в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с лидером России Владимиром Путиным, в ходе которого Россия не согласилась на 30-дневное прекращение боевых действий.

Лицо, знакомое с программой отслеживания, сообщило, что расторжение контракта Госдепартамента с Yale HRL привело к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов.

"Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их, включая досье на всех детей", – сказал собеседник.

"Если бы вы хотели защитить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожили бы эту штуку. И они сделали это. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", – сообщил источник.

Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В декабре, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.