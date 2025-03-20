Зеленский просит ЕС найти инструмент, чтобы преодолеть блокировку Орбана
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу необходимо выработать подход, чтобы помешать отдельным лицам блокировать решения, "важные для всего континента".
Об этом Зеленский сказал в обращении к лидерам ЕС, которые собрались на саммит в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Он назвал "антиевропейским" подход, "когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или уже согласованы".
"Я имею в виду переговоры о вступлении Украины в ЕС и решение некоторых фундаментальных вопросов для европейского единства", – сказал украинский президент.
Очевидно, он имел в виду то, что Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера и требует расширить перечень требований к Украине.
"Украина выполнила все требования, но сейчас существуют серьезные трудности в открытии первого и других, конечно, переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны принести больше безопасности и мира, также постоянно испытывают препятствия. И я считаю, что это неправильно", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, Европа "должна иметь способ не допустить, чтобы отдельные участники блокировали то, что необходимо для всех".
"Если мы говорим о том, что Европа должна быть сильнее в глобальной конкуренции, мы также должны говорить о том, чтобы сделать европейский процесс принятия решений быстрее, гибче, эффективнее... Европе нужна скорость в принятии решений и четкие инструменты для защиты от ненужных блокировок", – подчеркнул Зеленский.
Также стоит отметить, что Виктор Орбан объявил о проведении необязательного общенационального опроса по поддержке вступления Украины в ЕС. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".