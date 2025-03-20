Зеленський просить ЄС знайти інструмент, щоб подолати блокування Орбана

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Євросоюзу необхідно виробити підхід, щоб перешкодити окремим особам блокувати рішення, "важливі для всього континенту".

Про це Зеленський сказав у зверненні до лідерів ЄС, які зібрались на саміт у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав "антиєвропейським" підхід, "коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або вже узгоджені".

"Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС і вирішення деяких фундаментальних питань для європейської єдності", – сказав український президент.

Вочевидь, він мав на увазі те, що Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера і вимагає розширити перелік вимог до України.

"Україна виконала всі вимоги, але зараз існують серйозні труднощі у відкритті першого та інших, звісно, переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Європейські зусилля, які мають принести більше безпеки та миру, також постійно зазнають перешкод. І я вважаю, що це неправильно", – підкреслив Зеленський.

За його словами, Європа "повинна мати спосіб не допустити, щоб окремі учасники блокували те, що необхідно для всіх".

"Якщо ми говоримо про те, що Європа повинна бути сильнішою у глобальній конкуренції, ми також повинні говорити про те, щоб зробити європейський процес прийняття рішень швидшим, гнучкішим, ефективнішим... Європі потрібна швидкість у прийнятті рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань", – наголосив Зеленський.

Також варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан оголосив про проведення необов'язкового загальнонаціонального опитування щодо підтримки вступу України до ЄС. У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він заявив, що ЄС має бути "Союзом, але без України".