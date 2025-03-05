СМИ сообщили о тайных прямых переговорах между США и ХАМАС

Администрация президента США Дональда Трампа ведет секретные переговоры с боевой палестинской группировкой ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, которых удерживают в секторе Газа.

Об этом сообщили агентству Reuters два источника, осведомленные об этих переговорах, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников агентства, специальный посланник США по делам заложников Адам Болер в последние недели проводит прямые переговоры с ХАМАС в столице Катара Дохе.

До недавнего времени США избегали прямых переговоров с боевой группировкой. ХАМАС находится в списке иностранных террористических организаций с 1997 года.

Такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группировками, которые Вашингтон причисляет к террористическим организациям, отмечает агентство.

Источники сообщили, что переговоры были сосредоточены на освобождении американских заложников, которые все еще удерживаются в Газе.

В то же время другой из источников сообщил, что они также включали обсуждение более широкого соглашения об освобождении всех оставшихся заложников и о том, как достичь долгосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС.

Недавно Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".

Он также предложил переместить палестинское население Газы в соседние государства, такие как Египет и Иорданию, а израильская сторона предложила передать их европейским государствам, которые признали Палестинское государство.