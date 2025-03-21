Президент Чехии посетил Одессу во время массированной дроновой атаки РФ

Президент Чехии Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что во время его встречи с Павелом РФ запустила три группы "шахедов" на город.

Украинский министр рассказал, что они обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, восстановления Украины и развития общин.

Кулеба отметил, что в фокусе разговора – морская безопасность и вызовы разминирования территорий, ведь только с лета 2023 года Россия выпустила более 450 ракет по портовой инфраструктуре Украины.

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Они обсудили эффективное восстановление и устойчивое развитие Украины, украинский министр пригласил президента Чехии присоединиться к Конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Риме этим летом.

Кулеба добавил, что в течение трех лет большой войны Чехия предоставила Украине $900 млн поддержки – от гуманитарных программ до военной техники.

В частности, Чехия предоставила Украине противокорабельные комплексы "Нептун", сделанные на базе чешских автомобилей Tatra.

Вечером 20 марта российская армия запустила по направлению на Одессу ударные беспилотники, в городе раздавались взрывы, вспыхнули мощные пожары. Известно о трех пострадавших.

Утром мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал видео пожаров в пригороде.

В январе 2025 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страна ищет поддержки других стран Европейского Союза, чтобы организовать новую инициативу закупки боеприпасов для Украины.

А в конце февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что экспорт военной техники в Украину в прошлом году увеличился минимум на треть.