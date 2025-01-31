Чехія шукає підтримки ЄС для нової ініціативи закупівлі боєприпасів для України
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна шукає підтримки інших країн Європейського Союзу, аби організувати нову ініціативу закупівлі боєприпасів для України.
Його слова цитує N-TV, пише "Європейська правда".
Після того, як Чехія організувала закупівлю артилерійських боєприпасів для України у 2024 році, уряд у Празі шукає підтримки інших країн ЄС для нової ініціативи щодо боєприпасів.
"Це питання політичної волі, і якщо багато країн-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми можемо багато чого досягти для України", – запевнив він.
Ліпавський додав, що наразі країна розглядає "можливості фінансування нової ініціативи щодо боєприпасів.
"А потім подивимось, скільки боєприпасів ми зможемо отримати за ці гроші", – підсумував він.
Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць.
А в середині січня глава МЗС Андрій Сибіга розповів "ЄвроПравді", що в Україну вже доставили 80% обіцяних у межах чеської ініціативи боєприпасів.
Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".