В начале апреля заработает новый КПП на границе с Венгрией

Новый пункт пропуска "Палладь – Нодьгодош" на украинско-венгерской границе начнет работу в начале апреля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита, передает "Европейская правда".

Микита рассказал, что в начале апреля начнет работу новый КПП "Большая Паладь – Нодьгодош" на Закарпатье.

"Это первый новый ПП, открытый за последние несколько десятков лет. Проект является важным элементом регионального развития с точки зрения пограничного движения и трансграничных связей между украинским регионом и областью Саболч-Сатмар-Берег в Венгрии", – сообщил он.

Новый пункт пропуска позволит пересекать границу легковым транспортным средствам весом до 3,5 тонн.

По его словам, здесь уже провели монтаж таможенной и пограничной инфраструктуры модульного типа для работы персонала на украинской и венгерской стороне. В то же время завершены работы по расширению площадки и участка дороги в пределах нового ПП и обустроены направления движения транспорта.

"Этот проект ожидали тысячи закарпатцев. Реальными эффективными решениями мы объединяем людей, семьи, венгров и украинцев по обе стороны границы. Это важный элемент нашей европейской интеграции", – добавил Микита.

В январе компания "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное" на границе с Польшей.